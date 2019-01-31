2019-01-31T18:33:16+03:00
Политика

Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам в случае негативного сценария развития событий

Владимир Заемский отметил, что в стране в настоящий момент находится от 700 до 800 россиян
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото с митинга сторонников оппозиции в ВенесуэлеФото с митинга сторонников оппозиции в ВенесуэлеФото: Александр КОЦ
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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский в ходе пресс-конференции заявил, что в Венесуэле в настоящий момент находится от 700 до 800 россиян. Отвечая на вопрос журналиста о действиях Москвы в случае негативного сценария развития событий, дипломат заявил, что Россия окажет всю необходимую помощь нашим соотечественникам.

В ходе обсуждения этой темы Заемский в очередной раз выразил надежду, что эскалации насилия в Венесуэле не произойдет. "Я рассчитываю, что негативного сценария все-таки не будет, и, строго говоря, рассуждать о гипотетических раскладах мне бы не хотелось", - отметил дипломат. Он добавил, что в настоящий момент неизвестно, сколько россиян захочет "бросить те дома, которые у них здесь есть, для того, чтобы уехать из Венесуэлы".

Общее количество российских граждан, находящихся в настоящий момент в Венсуэле, составляет от 700 до 800 человек, отметил Заемский. "Я убежден, что в случае необходимости вся необходимая помощь будет оказана", - подчеркнул посол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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