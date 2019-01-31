Порошенко разрешил Минобороны Украины напрямую закупать вооружения из-за рубежа

СЕГОДНЯ 19:07 2019-01-31T19:10:22+03:00

По словам украинского президента, это позволит оптимизировать и ускорить процесс госзакупок, а также сэкономить средства

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о правилах закупки вооружения, позволяющий Минобороны Украины импортировать вооружения без посредников. Таким образом, государственный оборонный заказчик может напрямую покупать оружие из-за рубежа. Об этом сообщила в четверг, 31 января, пресс-служба украинского президента.

"Документом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости, а также сэкономить средства за счет отсутствия платы за посреднические услуги", - говорится в пояснительной записке к документу, представленному Верховной радой.

По словам Порошенко, тот факт, что Генштаб Вооружённых Сил Украины и Министерство обороны смогут осуществлять закупку за рубежом без посредников, позволит оптимизировать и ускорить процесс госзакупок, а также сэкономить средства.

Глава профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины Сергей Пашинский обратил внимание на то, что законопроект также откроет Киеву доступ к 250 млн долларов, выделенным Соединенными Штатами.

Напомним, что 14 августа прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год объемом 716 млрд долларов. В документе предусматривалось продолжение оказания военной помощи Украине, в размере 250 млн долларов, включая поставки оборонительного вооружения летального характера. Кроме того, закон предлагает финансирование ряда мер, направленных на военное «сдерживание России».

Москва неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Так, ранее Песков заявлял, что поставки Киеву оружия из США лишь отдалят урегулирование конфликта на востоке Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU