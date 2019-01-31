2019-01-31T19:51:33+03:00
Политика

Белоруссия разрешила американским дипломатам вернуться в республику

Ограничение на число диппредставителей США в стране было снято спустя десять лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в странеБелоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов в странеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов, которые могут находиться на территории республики. Власти Соединенных Штатов, в свою очередь, приняли аналогичное решение. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Ограничение снято", - сказал политик.

По его словам, несмотря на такие положительные изменения, страны смогут полностью восстановить дипломатические отношения на уровне послов лишь через несколько месяцев или даже лет, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Минск отозвал своего посла в Вашингтоне Михаила Хвостова еще в марте 2008 года после того, как американцы ввели санкции в отношении ряда белорусских компаний. Также из самой республики была отозвала глава дипмиссии США Карен Стюарт. Уже много лет дипломатические представительства обеих стран возглавляют временные поверенные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп допустил возможность вывода американских войск из Афганистана
Умерла Валентина Березуцкая, сыгравшая в сотнях фильмов и сериалов
Более 90% жителей Курил считают неприемлемой передачу островов Японии
Активистка Шевченко смогла увидеться с дочерью в больнице
США и ЕС планируют ввести новые санкции против России
Порошенко разрешил Минобороны Украины напрямую закупать вооружения из-за рубежа
Посол России в Венесуэле заявил, что Хуан Гуайдо принадлежит к радикальному крылу венесуэльской оппозиции
Болгария взялась за продление "Турецкого потока"
Посол РФ в Венесуэле: диппредставительство не вело переговоров с Центробанком Венесуэлы о передаче золотого запаса
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в феврале
Посол РФ в Венесуэле заявил, что Москва окажет всю необходимую помощь соотечественникам в случае негативного сценария развития событий
Посол России в Венесуэле рассказал о роли чавизма в истории страны
Посол РФ в Венесуэле: мировое сообщество выступает за разрешение венесуэльского кризиса без иностранного вмешательства
Суд арестовал одного из пятерых фигурантов дела о хищениях газа
Трамп призвал не относиться к возведению стены как к политическому проекту
В Подмосковье врачи удалили из сердца мужчины инородное тело