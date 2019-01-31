Белоруссия разрешила американским дипломатам вернуться в республику

СЕГОДНЯ 19:51 2019-01-31T19:51:33+03:00

Ограничение на число диппредставителей США в стране было снято спустя десять лет

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Белоруссия сняла ограничение на число американских дипломатов, которые могут находиться на территории республики. Власти Соединенных Штатов, в свою очередь, приняли аналогичное решение. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Ограничение снято", - сказал политик.

По его словам, несмотря на такие положительные изменения, страны смогут полностью восстановить дипломатические отношения на уровне послов лишь через несколько месяцев или даже лет, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Минск отозвал своего посла в Вашингтоне Михаила Хвостова еще в марте 2008 года после того, как американцы ввели санкции в отношении ряда белорусских компаний. Также из самой республики была отозвала глава дипмиссии США Карен Стюарт. Уже много лет дипломатические представительства обеих стран возглавляют временные поверенные.

ИСТОЧНИК KP.RU