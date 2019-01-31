2019-01-31T21:48:55+03:00
Общество

В Москве появилась площадь имени разработчика Конституции РФ

Участок на пересечении улиц Викторенко и Острякова назвали в честь академика Олега Кутафина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ректор Московской Государственной Юридической Академии Олег Кутафин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр СаверкинРектор Московской Государственной Юридической Академии Олег Кутафин. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
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На пересечении улиц Викторенко и Острякова близ станции метро "Аэропорт" в Москве появилась площадь имени академика Олега Кутафина - выдающегося юриста, ученого-правоведа, ректора Московской государственной юридической академии и одного из разработчиков Конституции России. Соответствующее постановление было утверждено мэром столицы Сергеем Собяниным в четверг, 31 января.

"Правительство Москвы постановляет присвоить площади, расположенной в Хорошевском районе Северного административного округа Москвы на пересечении улицы Викторенко с улицей Острякова, наименование - площадь Академика Кутафина", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства и мэра города.

Олег Кутафин родился 26 июня 1937 года на Украине в семье госслужащих. В 1954 году поступил на юридический факультет МГУ им. Ломоносова и окончил его с отличием. Имеет множество наград, является лауреатом различных премий, доктором юридических наук, академиком Российской академии наук. На его счету более 200 научных работ, учебников и пособий. Умер в декабре 2008 года, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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