«Клуб цел»: Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов заявил, что «Sexton» не пострадал при пожаре

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-01T12:38:55+03:00

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Основатель байкерского клуба «Ночные волки» и гендиректор байк-центра «Sexton» Александр Залдостанов прокомментировал сообщения о ночном пожаре в их ночном клубе. По его словам, ночной клуб не горел, здание цело и невредимо.

«Клуб работает в обычном режиме. Можете прийти сегодня туда и отдохнуть там, если хотите. Это бредни распространяют злопыхатели или просто паникеры. К сожалению, у нас все время так. Всегда любят к себе интерес повысить – распространяют подобные бредни», - заявил Хирург в интервью радио «Комсомольская правда».

Залдостанов действительно признал, что на территории центра было сильное возгорание, но горел не клуб, а складское помещение, которое с развлекательным заведением не связано.

«Это было. Но клуб цел. Здание невредимое. Это возгорание вообще к нему никакого отношения не имеет. И пострадавших никого нет», - отметил лидер «Ночных волков».

По его словам, в сгоревшем помещении хранились декорации. Многие из них давно не использовались. Так что ущерб он оценил как незначительный.

Напомним, нежилое металлическое строение на улице Нижние Мневники в Москве загорелось минувшей ночью. Очевидцы сразу же сообщили о пожаре в ночном клубе «Sexton», который принадлежит байкерам «Ночные волки». Густой дым от пожара был виден издалека. Сильное пламя попало на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689412" frameborder="0"></iframe> Пожар в байк-клубе Sexton на западе Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU