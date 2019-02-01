2019-02-01T07:09:10+03:00
Происшествия

Пожар в байк-клубе «Ночных волков» Sexton на западе Москвы потушен, пострадал один человек

Площадь возгорания на территории комплекса составила 50 кв. м
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По данным МЧС, горела одиноко стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплексаПо данным МЧС, горела одиноко стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплексаФото: кадр с видео youtube.com
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В ночь на пятницу, 1 февраля, вспыхнул пожар на территории байк-клуба Sexton, который на западе Москвы открыли байкеры из «Ночных волков». К этому часу огонь удалось полностью потушить. Известно об одном пострадавшем.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Нижние Мневники, дом 110, на пульт дежурного поступило в 1:14. Прибывшие по вызову пожарно-спасательные подразделения установили, что горит отдельно стоящая металлическая нежилая постройка на территории комплекса. В 01.31 пламя было локализовано, а в 01.49 – полностью потушено.

Площадь возгорания, по данным спасателей, составила 50 квадратных метров. В сообщении МЧС говорится, что информации о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступало.

Между тем, источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что при пожаре на территории байк-клуба Sexton пострадал «как минимум один человек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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