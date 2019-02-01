2019-02-01T13:23:36+03:00
В мире

Песков уверен, что США в ближайшие дни начнут процедуру выхода из ДРСМД

В Кремле отметили, что "нежелание американцев вести переговоры говорит о том, что решение о выходе было принято давно"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Песков уверен, что США в ближайшие дни начнут процедуру выхода из ДРСМДПесков уверен, что США в ближайшие дни начнут процедуру выхода из ДРСМДФото: REUTERS
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Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Пресс-секретарь президента РФ уверен, что нежелание американских коллег вести переговоры связаны с тем, что решение о выходе было принято ранее.

- Нежелание американцев вести хоть сколько-нибудь субстантивные переговоры с нами говорит о том, что решение пойти на слом этого договора было принято в Вашингтоне давно, - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также отрицательно ответил на вопрос, были ли в последнее время какие-либо контакты России с США, сообщает "ТАСС".

- Насколько мы понимаем, дело идет к тому, что 2 февраля по идее мы должны получить уведомление некое от США, - заметил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал игрой установленные США сроки по ДРСМД. По словам замглавы МИД РФ, Вашингтон ни на какое решение не рассчитывал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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