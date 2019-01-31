2019-01-31T09:30:37+03:00
Политика

Рябков назвал игрой установленные США сроки по ДРСМД

По словам замглавы МИД РФ, Вашингтон ни на какое решение не рассчитывал
Дарья ИВАШКИНА
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей РябковЗамминистра иностранных дел РФ Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, рассказывая журналистам об итогах своей встречи с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, состоявшейся ранее в четверг, 31 января, в Пекине, заявил, что Вашингтон и не рассчитывал на решение по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом дипломат назвал установленный Соединенными Штатами 60-дневный срок, в течение которого наша срана должна была «вернуться к соблюдению соглашения», игрой, призванной «прикрыть давно уже сформированное, состоявшееся у США внутреннее решение о выходе из ДРСМД».

«США сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум, соответственно, я делаю вывод, что США и не рассчитывали ни на какое решение, а все это была игра», - приводит слова Рябкова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из ДРСМД. А 4 декабря того же года американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Между тем в Москве уже неоднократно заявляли о том, что РФ неукоснительно соблюдает ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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