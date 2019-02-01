2019-02-01T17:32:42+03:00
Политика

"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений": В Совфеде отреагировали на выход США из ДРСМД

По словам сенаторов, это очередной шаг к разрушению мира, а Россия возможно не будет соблюдать договор в одностороннем порядке
Елена Гильманова
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В Совфеде отреагировали на возможность выхода США из ДРСМДВ Совфеде отреагировали на возможность выхода США из ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 1 февраля, президент США сообщил, что 2 февраля американской сторона приостановит выполнение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и начнет процедуру выхода из него. В свою очередь Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в очередной раз обвинил Россию в нарушении договора. На эти зявения незамедлительно отреагировали в Совете Федерации.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия не будет следовать договору в одностороннем порядке и «обязательно отреагирует» на выход США из него.

«Конечно, не может быть и речи, что в случае выхода США из договора Россия продолжит следовать ему в одностороннем порядке. Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений, как бы это ни хотелось американцам, взявшим курс на экономическое изматывание России», - сказал он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов указал на то, что обвинение США в адрес России в невыполнении ДРСМД абсолютно необоснованно и являются предлогом для Штатов выйти из договора

«Была придумана сказка, что Россия нарушает договор, и под этим оправданием США стали разрабатывать вооружения, которые хотели разрабатывать ещё пять лет назад» - отметил Климков.

Член международного комитета Совфеда Олега Морозова обратил внимание на позицию Европы в этом вопросе. По его словам, европейские страны должны понять, что становятся мишенью для российских ракет в случае выхода Соединённых Штатов из ДРСМД и усиления их военного присутствия на континенте.

«Цель понятна: ракеты в Европе должны стать противовесом нашему гиперзвуковому оружию в части подлетного времени. Плюс китайский фактор», - заявил законодатель. «Важно, чтобы европейцы осознали, что теперь они станут мишенью для российских ракет», - подчеркнул он.

Сенатор Константин Косачев заявил, что Соединенные Штаты решением приостановить выполнение договора сделали еще один шаг к разрушению мира.

Напомним, как писал kp.ru, в октябре 2018 года Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД. Поводом стали якобы многочисленные нарушения соглашения со стороны России. 4 декабря Помпео объявил, что США остановит выполнение своих обязательств по договору, если Москва в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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