Специалисты считают, что на Кубе упали два метеорита
Ученые сейчас работают возле города Виньялес и в пригороде Матансаса
Жители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera Amador
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По мнению специалистов, 1 февраля на территории Кубы могли упасть два метеорита – один в западной провинции Пинар-дель-Рио возле города Виньялес, а место падения второго, предположительно, находится к востоку от Гаваны, в пригороде Матансаса. И там, и там, сейчас работают ученые.
ИСТОЧНИК KP.RU