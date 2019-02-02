Специалисты считают, что на Кубе упали два метеорита

СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-02T06:25:45+03:00

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По мнению специалистов, 1 февраля на территории Кубы могли упасть два метеорита – один в западной провинции Пинар-дель-Рио возле города Виньялес, а место падения второго, предположительно, находится к востоку от Гаваны, в пригороде Матансаса. И там, и там, сейчас работают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU