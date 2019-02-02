2019-02-02T01:02:20+03:00
В мире

Над Кубой взорвался метеорит

Именно так объяснили власти страны странную вспышку в небе над западной провинцией Пинар-дель-Рио
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera AmadorЖители Кубы находят осколки метеорита. Фото: Facebook/Fatima Rivera Amador
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Над западной кубинской провинцией Пинар-дель-Рио в небе была замечена странная вспышка, а потом раздался мощный взрыв. Местные жители утверждают, что за несколько минут до этого они видели некий предмет, падающий с неба.

А потом в районе города Виньялес стали находить необычные камни, которые считают обломками метеорита. Кубинцы делятся их снимками в соцсетях.

Изначально журналисты решили, что взорвался самолет. На месте падения «неопознанного небесного тела» видели столб дыма, туда уже отправились пожарные. Однако, как пишет газета Granma со ссылкой на министерство обороны Кубы, взрыв над Островом Свободы – это не авиакатастрофа. Скорее всего, как считают кубинские власти, упал метеорит. Эту версию подтверждает и Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде.

К слову, пресс-атташе российского посольства на Кубе Заурбек Макаев тоже сообщил, что в Гаване считают произошедшее взрывом метеорита.

«Это точно был не взрыв самолета. Скорее всего, по мнению кубинских властей, метеорит», - приводит его слова РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года осколки метеорита упали на дом в японском городе Комаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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