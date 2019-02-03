2019-02-03T17:20:20+03:00
В мире

Российских моряков, задержанных на Кабо-Верде, заключили под стражу

Правоохранительные органы подразумевают россиян в контрабанде девяти тонн кокаина
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российских моряков, задержанных на Кабо-Верде, заключили под стражу Фото:MarinetrafficРоссийских моряков, задержанных на Кабо-Верде, заключили под стражу Фото:Marinetraffic
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Российские моряки, задержанные на неделе властями Кабо-Верде, решением суда заключены под стражу.

- Состоялся суд. Избрана мера пресечения - заключение под стражу на время проведения следственных мероприятий, после которых будет предъявлено официальное обвинение, - отметили в посольстве РФ в Кабо-Верде.

На данный момент 11 российских моряков находятся в тюрьме Сен-Мартинш, расположенной в черте города Прая.

Напомним, судно, на котором находились российские моряки, шло под флагом Панамы. Оно было задержано в порту Праи. По данным посольства РФ в Кабо-Верде, правоохранительные органы подозревают моряков в контрабанде наркотиков - девяти тонн кокаина.

В посольстве отметили, что судно будет охраняться сотрудниками уголовной полиции до тех пор, пока властями не будет принято решение о снятии охраны, сообщает "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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