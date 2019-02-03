9 тонн кокаина над килем: В Кабо-Верде задержали российских моряков

31 января власти Республики Кабо-Верде (островное государство на Западе Африки) задержали группу россиян по подозрению в контрабанде наркотиков. Речь идет об 11 моряках грузового судна Eser, шедшего под флагом Панамы. По официальным данным, 4 января корабль покинул один из панамских портов и направился в Марокко. Однако по пути ему пришлось остановиться, так как один из членов экипажа умер (по всей видимости, он чем-то заболел).

Как известно, беда не приходит одна, и после того, как судно вынужденно пришвартовалось в порту города Прая (столица Кабо-Верде), местные полицейские, у которых была наводка, нашли там целых 9,5 тонн кокаина. Вещество было расфасовано по тюкам - всего 260 штук на стоимость свыше 1,5 млрд долларов. Как пишет агентство Reuters, изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории африканского государства.

РЕАКЦИЯ ПОСОЛЬСТВА

- В скором времени должен состояться суд, - рассказали СМИ в российской дипмиссии в Кабо-Верде. - Задержанных поместили в здание уголовной полиции. Условия содержания нормальные: им предоставили все необходимое и кормят три раза в день. Все здоровы, но немного устали. Мы оказываем им всяческую помощь и ведем переговоры с компетентными органами Кабо-Верде на предмет проведения беспристрастного, внимательного, профессионального расследования.

НИКАКИХ ШАНСОВ НА ОПРАВДАНИЕ

- Эти люди знали, на что идут. Их, как правило, готовят к любому развитию сценария. В том числе и к такому, - рассказал «КП» президент фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов. - Тут замешаны огромные деньги. И они понимали, как рискуют. Ведь это не 500 грамм, а 9 тонн. Их не могут подкинуть. Теперь морякам светят приличные сроки.

А КУДА ДЕНУТ ТАКУЮ КУЧУ КОКАИНА?

- Есть процедура сжигания наркотиков. Все регламентировано. Сначала будет проведена экспертиза. Потом приглашают комиссию, и начинается уничтожение кокаина. Думаю, что все это будут снимать на камеру и затем покажут.