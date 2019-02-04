2019-02-04T03:27:54+03:00
В мире

США в семь раз увеличат число военнослужащих на границе с Мексикой

Пентагон на три месяца отправит на помощь пограничникам около четырех тысяч солдат
Юлия ДИВЕЕВА
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Мигранты из Гватемалы на привале по пути в США через МексикуМигранты из Гватемалы на привале по пути в США через МексикуФото: REUTERS
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Пентагон собирается послать на американо-мексиканскую границу еще 3 тысячи 750 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны США.

Дополнительные силы будут дислоцированы на юго-западном участке границы с Мексикой “для оказания дополнительной поддержки сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США”.

Таким образом, общее число военнослужащих армии США на границе достигнет 4 тысяч 350 человек, что в семь с лишним раз превосходит их нынешнюю численность. В пресс-службе Пентагона уточнили, что дополнительные подразделения будут оставаться на данном участке в течение 90 дней, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил о высокой вероятности введения режима чрезвычайного положения в стране. По словам американского лидера, его администрации, скорее всего, придется пойти на такой шаг, чтобы в экстренном порядке получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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