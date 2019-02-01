Трамп заявил о высокой вероятности введения ЧП для строительства стены на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 21:35 2019-02-01T21:35:59+03:00

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Президент США Дональд Трамп, общаясь в пятницу, 1 февраля, с журналистами, заявил о высокой вероятности введения режима чрезвычайного положения в стране. По словам американского лидера, его администрации, скорее всего, придется пойти на такой шаг, чтобы в экстренном порядке получить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

«Я думаю, что есть значительные шансы на то, что нам придется это сделать», - цитирует хозяина Белого дома Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в начале января стало известно, что в Белом доме изучают возможность введения режима ЧП для того, чтобы в конце концов построить «стену Трампа». Как тогда заявил вице-президент США Майк Пенс, в первую очередь рассматривалась законность такого шага.

Стоит отметить, что именно вопрос финансирования стены на американо-мексиканской границе ранее вызвал частичную приостановку работы правительства США и бюджетный кризис в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU