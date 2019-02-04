2019-02-04T11:42:58+03:00
Политика

Лидер КНДР поздравил Путина с Новым годом по лунному календарю

Письма с наилучшими пожеланиями были направлены главам более 20 государств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Новым годом, который в Северной Корее отмечают согласно лунному календарю.

Телеграммы с самыми наилучшими пожеланиями получили главы более 20 государств, однако президент РФ оказался первым в обнародованном ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) списке. Помимо него новогодних поздравлений от северокорейского лидера удостоились генсек ООН Антониу Гуттереш, а также руководители таких стран, как Белоруссия, Индонезия, Куба, Сирия, Пакистан и др.

Содержание писем не раскрывается.

Сайт kp.ru писал о том, что в скором времени Ким Чен Ын должен будет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Двусторонние переговоры пройдут в одной из азиатских стран в конце февраля. Представители обоих государств уже занимаются организацией саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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