2019-01-31T21:03:52+03:00
Политика

Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на конец февраля

Президент США заявил, что сторонам уже удалось достичь большого прогресса в переговорах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен ЫнАмериканский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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Следующая встреча американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится уже в конце следующего месяца. Об этом рассказал сам глава Соединенных Штатов.

По его словам, в настоящий момент полным ходом идет подготовка ко второму саммиту, однако сторонам уже удалось достичь "огромного прогресса" в переговорах, передает Reuters.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее о сроках проведения встречи лидеров рассказал также государственный секретарь США Майкл Помпео. Он не стал называть конкретной даты, но указал на то, что саммит состоится в феврале. Место организации масштабного мероприятия пока тоже неизвестно. Однако, по словам дипломата, в эту азиатскую страну, которая будет проводить у себя переговоры, уже направлены американские представители. Они приступили к подготовке встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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