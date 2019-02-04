Страховщики предлагают новую услугу «ОСАГО для иногородних»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-04T11:17:49+03:00

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В Москве многие страховые компании стали предлагать новую услугу - «ОСАГО для иногородних». За оформление страховки для водителей из регионов требуют «вознаграждение» в 1,5 -2 тысячи рублей. Эксперты объясняют такой бизнес невысокой страховой премией за страхование региональных водителей. А вот ЦБ считает, что подобный бизнес противозаконный.

С нового года иногородние водители стали жаловаться, что московские страховщики отказывают таким клиентам или перенаправляют в некие удаленные офисы, якобы имеющие исключительное право страховать иногородних. Это нарушает сразу два закона: «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «О защите прав потребителей».

Страховщики могут оформлять электронные полисы иногородним, но они предпочитают выставлять дополнительные счета за свои услугу.

В Российском союзе страховщиков отмечают, что никаких фактических причин для отказов нет, но жалобы все же поступают, из менее 1%. В случае если немосквич сталкивается с подобной проблемой, ему необходимо обратиться в РСА, поскольку данная практика незаконна.

Подобная ситуация объясняется двойным территориальным тарифом в Москве.

- Например, за малолитражку московский водитель заплатит около 10 тысяч рублей, а вот немосквич, родом из Назрани, всего 3 тысячи рублей. Это невыгодно компании и поэтому создается искусственный дефицит, объясняет газете «Известия» автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

В Центробанке предлагают всем водителям, которые столкнулись с ущемлением их прав, писать жалобы. Необходимо указать адрес филиала страховщика и имя, отчество и фамилию отказавшего в заключении договора сотрудника. Если есть копия заявления о заключении договора ОСАГО с отметкой страховщика, то она также понадобится.

ИСТОЧНИК KP.RU