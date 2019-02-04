В Антарктиде найден новый вид раннего динозавра

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-04T12:54:48+03:00

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Группа ученых их США и Южной Африки обнаружила в Антарктиде останки архозавров. При этом отмечается, что такую разновидность этого родственника динозавров специалисты ранее никогда не встречали.

Исследователи назвали это существо Antarctanax shackletoni, что в переводе с латыни означает «король Антарктики». Эта разновидность архозавров была обнаружена в отложениях среднетриасовой формации Фремоу в Трансантарктических горах. Согласно данным ученых, это животное относилось к группе пресмыкающихся, которые эволюционировали по одной ветви в динозавров, а по другой — в крокодилов, пишет сайт телеканала «Звезда».

Эксперты отмечают, что миллионы лет назад эту местность покрывали густые леса, а температура воздуха в этом районе редко опускалась ниже нуля. А вот 30-35 миллионов лет назад континент оказался под снежным покровом, что погубило всех жителей местных лесов.

Ученые подчеркивают, что открытие Antarctanax shackletoni позволяет больше узнать о животном мире Антарктиды в триасовом периоде, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU