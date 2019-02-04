2019-02-04T14:48:01+03:00
Общество

Похороны Децла пройдут на Пятницком кладбище

Церемония похорон Децла назначена на 6 февраля, церемония прощания состоится в ЦКБ управделами президента
Елена Гильманова
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Похороны Децла пройдут на Пятницком кладбищеПохороны Децла пройдут на Пятницком кладбищеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Известного рэпером Децла, Кирилла Толмацкого похоронят на Пятницком кладбище.

Церемония прощания с певцом состоятся 6 февраля в ЦКБ управделами президента Как сообщила его мать, прощание начнется в 11.00.

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля в возрасте 35 лет, после выступления в одном из клубов Ижевска в ночь на воскресенье. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Следственные органы Удмуртии начали проверку.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

Умер репер Децл.Загадочная и нелепая смерть артиста в полном расцвете сил. Все еще не верится, что «Вечеринки у Децла» больше не будет...

ИСТОЧНИК KP.RU

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