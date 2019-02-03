2019-02-03T08:25:20+03:00
Звезды

Умер рэпер Децл. Ему было 35 лет

О том, что умер рэпер Дэцл, сообщил его отец
Дарья ИВАШКИНА
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Кирилл Толмацкий был известен как рэпер Децл.Кирилл Толмацкий был известен как рэпер Децл.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В воскресенье, 3 февраля, появилась информация о том, что умер рэпер Децл - Кирилл Толмацкий.

Печальную новость сообщил отец музыканта Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. Около 06:20 мск он написал, что его сына «больше нет». «Кирилла больше нет», - говорится в сообщении Толмацкого. При этом никаких подробностей он не привел.

Между тем в комментариях к посту поклонники и коллеги Децла сразу начали выражать свои соболезнования в связи с кончиной музыканта.

Стоит отметить, что чуть позже концертный директор исполнителя Павел Беленец подтвердил смерть Толмацкого. В соцсетях он написал, что у Децла произошла остановка сердца.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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