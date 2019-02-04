Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова
В прокуратуре Свердловской области объяснили засекреченность дела о загадочной гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году.
Как отметил представитель надзорного ведомства Андрей Курьяков, выступая в понедельник, 4 февраля, на специальной пресс-конференции, все дело было засекречено из-за одного секретного документа, который в нем содержится.
«Если хотя бы один документ в деле был засекречен. То все дело обретает гриф "секретно". В данном случае это поручение прокурора по спецделам Ахмина майору Бизяеву о проверки причастности представителей манси к трагедии», - сказал Курьяков.
Кстати, стоит отметить, что представитель региональной прокуратуры в понедельник ответил на все самые загадочные вопросы о трагедии на Северном Урале. В частности, он объяснил и отсутствие номера у дела.
Подробности читайте на сайте kp.ru в материале Натальи Варсеговой, которая лично присутствовала на пресс-конференции, посвященной расследованию гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова.
Между тем корреспонденты «КП» уже давно расследуют одну из засекреченных тайн ХХ века. Так, недавно мы провели эксгумацию тела - предположительно одного из участников рокового похода Семена Золотарева.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Перевал Дятлова»