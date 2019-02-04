Тайна перевала Дятлова: Почему уголовное дело по гибели туристов не имеет номера

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

В сентябре прошлого года журналисты «Комсомолки» обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой разобраться в причинах трагедии. Прокурорами была начата проверка.

На совместной пресс-конференции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, профессор Уральского федерального университета Петр Бартоломей и специальный корреспондент «КП» Наталья Варсегова рассказали о первых результатах проверки.

Профессор, академик Петр Бартоломей был близким другом Игоря Дятлова, принимал участие в поисках пропавших ребят.

- 60 лет прошло с момента трагедии, и никто до сих пор не знает, из-за чего они погибли, - рассказал Петр Иванович. – Долгие годы мы добивались возобновления следствия. И вот сейчас происходит то, что не может не радовать. Я очень надеюсь, что сотрудники прокуратуры смогут раскрыть эту тайну и поставить точку.

Причины трагедии на перевале Дятлова.

РОДСТВЕННИКИ ДОЛЖНЫ УЗНАТЬ ПРАВДУ

«Комсомольская правда» почти 7 лет занимается расследованием причин трагедии на перевале Дятлова. Благодаря нашим журналистам свет увидели ранее засекреченные документы из архива ЦК КПСС, опрошены десятки свидетелей, проведена эксгумация останков одного из самых загадочных участников группы Семена Золотарева. Но этого мало.

- Прежде всего, я хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру России за то, что решено было провести проверку, - отметила журналист Наталья Варсегова. - Родственники погибших ребят должны узнать правду. В своем обращении мы ставили перед прокурорами конкретные вопросы. Как по уголовному делу, так и в частности по личности Семена Золотарева, от имени родственников которого и была подана жалоба.

Например:

- Почему по материалам уголовного дела фигурирует некто Александр Золотарев, а не Семен Золотарев?

- Каким образом поводилось опознание и идентификация личности человека Александра Золотарева?

- Являлся ли этот человек Золотаревым Семеном Алексеевичем?

Если говорить непосредственно об уголовном деле, то как объяснить дату его начала 06.02.1959 года, хотя первые тела погибших были найдены только 26 февраля и постановление о возбуждении дела датировано также 26.02.1959 года?

Или вот еще. Почему официальные данные о сроках возбуждения уголовного дела противоречат записке прокурора Темпалова, из которой следует, что 15 февраля 1959 года правоохранителям уже было известно о гибели группы? Об этой записке мы писали уже не раз.

И самое главное, мы надеемся, что прокуратура ответит на самый волнующий вопрос: что же все-таки случилось на перевале Дятлова в 1959 году? Из-за чего погибли в считанные часы 9 сильных и здоровых ребят?

Эксгумация останков одного из самых загадочных участников группы Семена ЗолотареваФото: Алексей БУЛАТОВ

НАШ ОТВЕТ КОНСПИРОЛОГАМ

Когда мы впервые опубликовали опровержение февральской даты загадочной записки Темпалова, большинство читателей нам не поверили. Многим показался неубедительным официальный ответ прокуратуры. «Документы в студию!» - требовала публика.

Пожалуйста!

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков представил неопровержимые архивные доказательства.

Итак, помимо дела о группе Игоря Дятлова прокурор Темпалов писал в своей записке о приговоре некоему Реебу, который должны были вынести 16 февраля 1959 года. Этот приговор и стал зацепкой для установления истины.

Андрею Курьякову и его коллегам удалось найти справку о комплексной проверке прокуратуры города Ивделя в 1959 году. Вот что в ней говорится: «Дело по обвинению Рееб Адама Ивановича по статье 2 Указа от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». Дело было возбуждено 18 мая 1958 года и прекращено, но прокурором области было отменено постановление о прекращении уголовного дела и предоставлена отсрочка до 31 марта 1959 года, в суд дело направлено лишь 2-го апреля. 16 апреля 1959 года без участия прокурора нарсудом 1-го участка рассмотрено дело по обвинению гражданина Рееб А.И.».

Служебная запискаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Служебная запискаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Служебная запискаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Служебная запискаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Служебная запискаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Отмечу, что проверку проводил известный журналистам «КП» прокурор Окишев Евгений Федорович. Именно он в свое время рассказал нам о странностях расследования гибели туристов.

ДАТА НА ОБЛОЖКЕ

Дело без номера – еще одна загадка таинственного перевала. И мы об этом немало писали, и другие исследователи. На самом деле, ведь это нонсенс, когда у официального уголовного дела нет номера.

Прокуроры Свердловской области нашли ответ.

- Мы запросили из архива другие прекращенные уголовные дела за тот период, - рассказал Андрей Курьяков. – Ни у одного из них нет номера. Очевидно, что дела, не дошедшие до суда, тогда вообще не нумеровались.

Как пример, прокурор показал журналистам несколько обложек тех самых дел.

С номером разобрались, а как быть с датой 6 февраля на обложке?

- Как выяснилось, ее поставили не прокуроры Темпалов или Иванов, а работники архива, - объяснил Андрей Курьяков. – На тот момент действовала инструкция по работе архивов от 1956 года. В ней говорится, что «если в основу формирования единицы хранения положен номинальный признак, то начальной датой будет дата составления самого раннего документа». А в уголовном деле как раз есть допрос от 6 февраля 1959 года. И по этому факту тоже стоит еще провести расследование. Пока неясно, зачем местный участковый расспрашивает 6 февраля некого гражданина Попова: видел ли он недавно в Вижае группу туристов, и какая была в последние дни погода?

Правила работы госархивовФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Правила работы госархивовФото: Наталья ВАРСЕГОВА

ПОЧЕМУ ДЕЛО БЫЛО ЗАСЕКРЕЧЕНО

Ответ на этот вопрос исследователи искали долгие годы. Прокурор Андрей Курьяков объяснил этот момент весьма убедительно.

- Если хотя бы один документ в деле был засекречен, - прокомментировал он. – То все дело обретает гриф «секретно». В данном случае это поручение прокурора по спецделам Ахмина майору Бизяеву о проверки причастности представителей манси к трагедии. Документ является частью оперативно-розыскной деятельности и поэтому засекречен. Эта практика существует и по сей день.

Протокол допросаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

Протокол допросаФото: Наталья ВАРСЕГОВА

ИМЕЕТСЯ ЛИ ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Многие конспирологи дятловской темы уверены, что есть второе уголовное дело, где находится ответ о причинах гибели туристов.

- Объективных доказательств того, что есть другое дело, нет, - сказал Андрей Курьяков журналистам.

О дальнейших расследованиях прокуратуры мы будем и далее рассказывать нашим читателям.

Мы по-прежнему просим всех тех, кто что-либо достоверно знает о случившейся трагедии на перевале Дятлова, писать нам: konata@kp.ru, vars@kp.ru.

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