2019-02-05T01:40:01+03:00
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва у ТЦ в США

На месте ЧП работает группа саперов и пожарных
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция города Альбукерке (Нью-Мексико) расследует причины взрыва у торгового центраПолиция города Альбукерке (Нью-Мексико) расследует причины взрыва у торгового центраФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Альбукерке штата Нью-Мексико 4 февраля один человек погиб в результате взрыва, который прогремел около торгового центра Coors and Centra. Об этом сообщила местная полиция.

Правоохранители подчеркнули, что помимо жертвы, никто не пострадал. Дополнительных угроз в районе, где расположен молл, не выявлено.

"Группа саперов и пожарных расследует произошедшее", - говорится в аккаунте управления полиции Альбукерке в Twitter.

Там также подчеркнули, что инцидент расследуется, и призвали всех, кто был свидетелем ЧП позвонить в полицейский участок и дать показания. Полиция пока не знает, был взрыв спланированной акцией или случайностью.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 20 января полиция американского штата Нью-Йорк задержала четырех человек по подозрению в подготовке взрывов в мусульманском поселении. Арестованные - молодые люди от 16 до 20 лет. Все граждане США. Каждому из них предъявлены обвинения по трем пунктам о незаконном владении оружием, а также по пункту заговора целью совершения террористического нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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