Один человек погиб в результате взрыва у ТЦ в США
В американском городе Альбукерке штата Нью-Мексико 4 февраля один человек погиб в результате взрыва, который прогремел около торгового центра Coors and Centra. Об этом сообщила местная полиция.
Правоохранители подчеркнули, что помимо жертвы, никто не пострадал. Дополнительных угроз в районе, где расположен молл, не выявлено.
"Группа саперов и пожарных расследует произошедшее", - говорится в аккаунте управления полиции Альбукерке в Twitter.
Там также подчеркнули, что инцидент расследуется, и призвали всех, кто был свидетелем ЧП позвонить в полицейский участок и дать показания. Полиция пока не знает, был взрыв спланированной акцией или случайностью.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 20 января полиция американского штата Нью-Йорк задержала четырех человек по подозрению в подготовке взрывов в мусульманском поселении. Арестованные - молодые люди от 16 до 20 лет. Все граждане США. Каждому из них предъявлены обвинения по трем пунктам о незаконном владении оружием, а также по пункту заговора целью совершения террористического нападения.
ИСТОЧНИК KP.RU