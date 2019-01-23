2019-01-23T00:52:13+03:00
В мире

В США полиция арестовала готовивших взрывы четырех человек

У молодых людей нашли взрывные устройства, которые они планировали привести в действие в мусульманском поселении
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Нью-Йорка предотвратила атаку на мусульманПолиция Нью-Йорка предотвратила атаку на мусульманФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция американского штата Нью-Йорк задержала четырех человек, которых подозревают в подготовке взрывов в мусульманском поселении.

Арестованные - молодые люди от 16 до 20 лет. Все граждане США. Каждому из них предъявлены обвинения по трем пунктам о незаконном владении оружием, а также по пункту заговора целью совершения террористического нападения.

По данным телеканала WHEC, полиция нашла у них самодельные взрывные устройства. Следователи полагают, что парни собирались привести их в действие в одном из кварталов города Томпкинс в юго-западной части штата.

В пригороде, который более известен как Исламберг, насчитывается лишь несколько десятков домов. В них проживают в основном чернокожие афроамериканцы, исповедующие ислам.

Задержание было произведено в минувшие выходные. Утром в среду они уже должны предстать перед судом.

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