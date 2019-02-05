2019-02-05T08:01:52+03:00
Политика

В Киеве развеяли главный миф, разваливающий экономику Украины

Речь идет о субсидиях, которые предоставляются гражданам для оплаты коммунальных услуг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Субсидии для оплаты коммунальных услуг на Украине - "огромный миф"Субсидии для оплаты коммунальных услуг на Украине - "огромный миф"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко отозвался о субсидиях на оплату услуг ЖКХ, как об "огромном мифе", который лишь разваливает экономику страны.

Экс-глава ведомства указал на то, что власти, в частности вице-премьер-министр Павел Розенко, постоянно рассказывают о государственных выплатах, как о некоем "подарке с неба", для получения которого ничего не нужно делать. Однако по факту нельзя пойти и просто взять субсидию - их не раздают ни президент, ни чиновники.

"Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы", - сказал Кучеренко в эфире телеканала Newsone.

Он также подчеркнул, что только на Украине 60% всего населения остро нуждается в субсидиях для оплаты ЖКХ. Ни в одной другой стране мира не складывалась подобная ситуация.

Сайт kp.ru сообщал о том, что после 2014 года экономика Украины находится в кризисе. Тарифы ЖКХ продолжают расти, пенсии все еще стабильно низкие, а отношение госдолга к ВВП страны увеличилось вдвое. Все эти проблемы киевские власти пытаются решить путем получения траншей от Международного валютного фонда, однако лишь еще глубже влезают в долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне впервые стали оплачивать картами половину всех покупок
Санкции США повлияли на объемы экспорта венесуэльской нефти
Складской ангар загорелся на юге Москвы
Военные будут бороться со взятками по специальной методичке
Погода в Москве на 5 февраля 2019 года: похолодает на пару градусов
Умерла баронесса Ирина фон Дрейер, получившая в 100 лет гражданство России
Японские СМИ назвали Курилы идеальным местом для размещения ракет США
В Раде предложили списать украинцам долги за ЖКХ на 1,5 млрд долларов
В Европарламенте предлагают не считать Россию стратегическим партнером
Россиян обещают избавить от "проверочного рабства" со счетчиками
В США арестовали рэпера 21 Savage за просроченную визу
Помпео похвалил 19 стран ЕС, признавших Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Умерла актриса фильма "Экипаж" Гуранда Габуния
Папа римский процитировал Достоевского
Трамп выдвинул кандидатуру Бернхардта на пост главы МВД США
Порошенко прикажет не пускать на Украину наблюдателей ОБСЕ от России на выборы
Михалков резко раскритиковал Comedy Woman за шутки о генерале Карбышеве
Росстат объяснил заявление о рекордном росте экономики
Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей