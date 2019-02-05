В Киеве развеяли главный миф, разваливающий экономику Украины

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-05T08:01:52+03:00

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Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко отозвался о субсидиях на оплату услуг ЖКХ, как об "огромном мифе", который лишь разваливает экономику страны.

Экс-глава ведомства указал на то, что власти, в частности вице-премьер-министр Павел Розенко, постоянно рассказывают о государственных выплатах, как о некоем "подарке с неба", для получения которого ничего не нужно делать. Однако по факту нельзя пойти и просто взять субсидию - их не раздают ни президент, ни чиновники.

"Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы", - сказал Кучеренко в эфире телеканала Newsone.

Он также подчеркнул, что только на Украине 60% всего населения остро нуждается в субсидиях для оплаты ЖКХ. Ни в одной другой стране мира не складывалась подобная ситуация.

Сайт kp.ru сообщал о том, что после 2014 года экономика Украины находится в кризисе. Тарифы ЖКХ продолжают расти, пенсии все еще стабильно низкие, а отношение госдолга к ВВП страны увеличилось вдвое. Все эти проблемы киевские власти пытаются решить путем получения траншей от Международного валютного фонда, однако лишь еще глубже влезают в долги.

ИСТОЧНИК KP.RU