Россияне впервые стали оплачивать картами половину всех покупок

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-05T07:59:49+03:00

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В январе был установлен своеобразный рекорд по использованию пластиковых карт для оплаты товаров услуг. Впервые доля безналичной оплаты покупок выросла до 50%. Такие цифры приводит один из крупнейших операторов контрольно-кассовой техники «Такском» на основе анализа 11 млрд чеков.

К такому показатели шли больше года, еще в 2017 году «пластиком» предпочитали расплачиваться 40% россиян, к декабрю 2018-го их доля увеличилась до 46%. Начало 2019 привело к рекорду – ровно половина всех покупок совершается без участия «живых» денег.

Потребители очень активно стали пользоваться пластиковыми картами несмотря на то, что их общее количество снизилось. Эксперты говорят, что это первый признак того, что экономика становится прозрачнее, ведь проследить за движением бумажных денег гораздо сложнее.

Есть регионы-лидеры, где пластик особенно в ходу – это Москва, Тюмень, Уфа, Санкт-Петербург, Пермь, Казань и Красноярск. А вот в Тольятти, Саратове, Нижним Новгороде и Волгограде особенно привязаны к наличному обороту средств.

В общей статистике чаще всего картами платят за бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания. Наибольший рос был отмечен в сфере услуг и гостеприимства – с 52 до 54%.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года доля россиян, предпочитающих безналичную оплату, вырастет до 65–70%. Это коснется большинства сфер, но есть те, кто никак не хочет переходить на виртуальные деньги – это ресторанный бизнес. Зачастую в заведениях не принимают карты к оплате в пиковые часы — вечер пятницы или в выходные. С наличными также связаны строительство и малый бизнес, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU