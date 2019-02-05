Частные клиники будут бесплатно оказывать медпомощь, не входящую в ОМС

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-05T10:51:45+03:00

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Правительство закрепило правила финансирования частных клиник, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, не входящую в программу обязательного медицинского страхования. Соответственно, теперь граждане смогут получать такие услуги бесплатно, но лишь в тех больницах, которые будут утверждены Минздравом России.

"Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление частным медицинским организациям <...> субсидий на эти цели", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В документе, опубликованном на сайте кабмина, также уточняется, что средства на финансирование будут выделяться из бюджета Федерального фонда ОМС. Размер субсидии планируется рассчитывать с учетом общего объема бюджетных ассигнований.

Ранее сайт kp.ru писал о том, на оказание каких бесплатных медицинских услуг может рассчитывать клиент частной клиники, и как в данном случае не стать жертвой развода на деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU