Частные клиники будут бесплатно оказывать медпомощь, не входящую в ОМС
Правительство закрепило правила финансирования частных клиник, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, не входящую в программу обязательного медицинского страхования. Соответственно, теперь граждане смогут получать такие услуги бесплатно, но лишь в тех больницах, которые будут утверждены Минздравом России.
"Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено предоставление частным медицинским организациям <...> субсидий на эти цели", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
В документе, опубликованном на сайте кабмина, также уточняется, что средства на финансирование будут выделяться из бюджета Федерального фонда ОМС. Размер субсидии планируется рассчитывать с учетом общего объема бюджетных ассигнований.
Ранее сайт kp.ru писал о том, на оказание каких бесплатных медицинских услуг может рассчитывать клиент частной клиники, и как в данном случае не стать жертвой развода на деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU