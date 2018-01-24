Как врачи частных клиник разводят нас на деньги

24 Янв. 2018 2018-01-24T02:28:44+03:00

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В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ ДЕЛАЙТЕ МРТ

Многие из нас уверены: самый надежный способ узнать всю правду о своем организме - это МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография). Современные аппараты-томографы видят человека буквально насквозь и уж точно найдут самые потаенные причины неполадок со здоровьем. В коммерческих медцентрах такие убеждения пациентов поддерживают и поощряют.

- МРТ и КТ действительно очень информативные исследования, но их повсеместное и неоправданное назначение (то есть без необходимых медпоказаний) приводит к тому, что называется «многие знания множат страдания», или, говоря медицинским языком, к гипердиагностике, - предупреждает директор Научно-практического центра медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой диагностике города Москвы, доктор медицинских наук, профессор, врач-рентгенолог Сергей Морозов. Зарубежные эксперты провели эксперимент: сделали МРТ-изображения позвоночника 98 человек, у которых не было никаких жалоб на боли в спине, шее и т. д. Снимки отправили врачам, не знавшим о реальном состоянии пациентов. Результат ошеломил: доктора по итогам МРТ обнаружили у 2/3 обследованных серьезные проблемы, в том числе грыжи, воспаления и разрушение межпозвоночных дисков. Нередко это становится показанием для операций, но ведь нормальному врачу и в голову не придет отправлять человека на стол к нейрохирургу, если у него нет никаких жалоб!

ОПРЕДЕЛЯЕМ РАК ПО АНАЛИЗАМ КРОВИ

Недавно автор этого материала побывала на приеме у врача-терапевта в поликлинике крупной сети коммерческих медцентров. В глаза бросился большой плакат над столом доктора: «Ранняя диагностика рака». Вокруг фигуры человека подробно расписано: какие виды онкомаркеров, определяемых по крови, сигналят о раке в тех или иных органах. Я хожу в эту поликлинику по полису ДМС (добровольного медстрахования), но такая услуга - новейшие исследования на онкоболезни по крови - в страховку не входит, за нее надо платить дополнительно. «Многие делают?» - спрашиваю врача. «Те, кто очень заботится о своем здоровье, делают», - назидательно ответила терапевт.

- Хочу предупредить: на сегодня нет ни одного вида анализов крови, который позволял бы достоверно обнаружить рак по так называемым опухолевым маркерам, - говорит один из ведущих российских экспертов по онкологии, руководитель отдела Федерального научно-клинического центра им. Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук Николай Жуков. - Единственное более-менее информативное исследование такого рода - анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА) у мужчин. Этот показатель не всегда однозначно сигналит о раке простаты, требующем срочного лечения, но вкупе с другими методами (УЗИ, осмотр врача-уролога) помогает вовремя принять необходимые меры.

- Все остальные попытки «найти рак по капле крови» пока остаются лишь способом заработка для лабораторий, - предупреждает Николай Владимирович. - Для пациентов же это оборачивается высоким риском пропустить рак там, где он действительно есть (из-за недостоверности подобных тестов. - Авт.), и «найти» болезнь там, где ее на самом деле нет. Поэтому я не стал бы рекомендовать такие тесты, существующие сейчас, для ранней диагностики.

ОДИН ЗУБ ПО ЦЕНЕ ДВУХ

Лечение зубов - одна из самых разорительных статей для семейного бюджета. И даже те, кто в курсе, что стоматология входит в бесплатную медпомощь по полису ОМС, привыкли: за современный наркоз, качественные материалы для пломб и прочие расходники нужно доплатить.

- Во-первых, на сегодня при лечении по ОМС пациентам врачей-стоматологов полагается все, что требуется по медпоказаниям и исходя из современных стандартов лечения, в том числе пломбы из фотополимеров, или светоотверждаемые пломбы, - поясняет руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Всероссийского союза страховщиков Алексей Старченко. - Во-вторых, если вам говорят, что на бесплатную стоматологию, как и на все остальное у нас в здравоохранении, не хватает денег - не верьте. Я сам работал экспертом в этой системе долгое время и однажды инспектировал одну московскую поликлинику, у которой был всего лишь один стоматолог, причем он занимался только лечением беременных женщин. Так вот, этот доктор в рамках системы ОМС, оказывая бесплатную медпомощь пациенткам, зарабатывал для поликлиники столько же, сколько все остальные врачи всех специальностей (то есть поликлиника получала оплату из фонда ОМС за работу этого врача. - Авт.).

СОВЕТ

Чтобы избежать гипердиагностики, в частности, не делать без необходимости дорогостоящие очень популярные сейчас МРТ и КТ, важно идти на эти исследования строго по медпоказаниям, а не по собственному желанию на всякий случай, - подчеркивает Сергей Морозов. - Если в коммерческом медцентре вам предлагают такое обследование без подробных объяснений и обоснований, уточните его необходимость в своей районной поликлинике у профильного врача - при лечении бесплатно, по полису ОМС, как правило, неоправданных исследований не назначают. Кстати, в частных клиниках чаще всего МРТ безосновательно делают при головной боли - в 99% случаев это безрезультатно. На самом деле при таких жалобах прежде всего нужен осмотр грамотного врача-невролога, который назначает лечебную гимнастику и лекарственную терапию.

НА ЗАМЕТКУ

Поскольку тарифы ОМС по стоматологии сейчас очень достойные, то в эту систему активно включаются частные клиники, то есть они принимают пациентов бесплатно по полисам обязательного медстрахования. Удобства и комфорта в коммерческих центрах, конечно, больше, но выше и риск, что вас попытаются развести на платные услуги. «Если вам начнут говорить, что вот это бесплатно, а вот это уже платно, сразу позвоните в свою страховую компанию, выдавшую полис ОМС, и уточните: правомерно ли это», - советует Алексей Старченко.