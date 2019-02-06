Федор Конюхов преодолел половину пути в кругосветном путешествии на весельной лодке

СЕГОДНЯ 13:26 2019-02-06T13:26:28+03:00

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Российский путешественник Федор Конюхов преодолел уже половину пути в своем одиночном кругосветном путешествии, в которое он отправился на весельной лодке.

Сын путешественника Оскар Конюхов рассказал, что его отец за два месяца преодолел пять с половиной тысяч километров. Мужчина стартовал 6 декабря 2018 года из новозеландского города Данидин, и за это время уже установил промежуточный рекорд, проведя в Южном океане на весельной лодке 62 дня.

Отметим, что весь маршрут путешественника — порт Данидин (Новая Зеландия) – мыс Горн (Чили) – мыс Люин (Австралия) – порт Данидин — составит более 16 тыс. морских миль (27 тыс. км). Ожидается, что в пункт назначения в Новую Зеландию Конюхов прибудет в 2020 году, пишет газета «Известия».

Добавим, что россиянин может стать первым путешественником, который пересечет воды трех океанов и обогнет мыс Горн на весельной лодке, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU