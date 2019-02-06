Виктор Янукович: Те, кто совершил церковный раскол на Украине, взяли на душу большой грех

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-06T14:41:37+03:00

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Бывший президент Украины на пресс-конфренции в МИА "Россия сегодня» заявил, что "на протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял вмешиваться в дела церкви. Конечно, все то, что произошло в украинской православной церкви было направлено не на снижение напряженности, не на поиски объединения государства, а на разделение, вражду, ненависть». И добавил что люди, которые взяли на себя ответственность по «реформированию» православной церкви в стране, взяли на духу большой грех.

Пресс-конференция Януковича.Бывший украинский президент Виктор Янукович комментирует вынесенный ему судебный приговор по делу о государственной измене. Напомним, политика заочно приговорили его к 13 годам лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU