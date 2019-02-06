Испытания "умных" мин начнутся в России в конце 2019 года

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-06T17:07:37+03:00

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Испытания новейших российских мин ПТМ-5, которые способны различать вооруженных людей и гражданских лиц, начнутся уже в конце 2019 года. Об этом рассказал гендиректор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов.

По его словам, сейчас предприятие готовится к выпуску опытных образцов. Серийное же производство запланировано на 2020 год.

Еще в августе стало известно, что так называемая "умная" мина будет использоваться как противопехотная и противотанковая. Ее особенностью станет ведение селекции целей.

"Она будет срабатывать и по танку, и по вооруженному бойцу, будет отличать вооруженного бойца от других целей, которые могут случайно появиться в секторе. (Гражданских) с высокой вероятностью не тронет", - цитирует "Интерфакс" Смирнова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее российские власти объявили также о начале разработки сухопутного варианта комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности и нового наземного комплекса с гиперзвуковой ракетой.

ИСТОЧНИК KP.RU