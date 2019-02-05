2019-02-05T13:26:52+03:00
Политика

Шойгу анонсировал разработку ракет в ответ на выход США из ДРСМД

В ближайшие несколько лет Россия планирует создать несколько комплексов, которые ранее были запрещены условиями договора с американцами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минобороны Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАССГлава Минобороны Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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В 2019-2020 годах в России появится сухопутный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на тематическом селекторном совещании ведомства.

По его словам, данные разработки являются частью мер, предпринятых в ответ на действия Соединенных Штатов, которые приостановили выполнение обязательств по Договору ликвидации ракет средней и меньшей дальности .

Шойгу отметил, что при создании новых вооружений особое внимание будет обращаться именно на повышение дальности стрельбы. Также ожидается, что использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит серьезно сократить сроки производства и объемы финансирования.

Заместителю главы Минобороны Алексею Криворучко уже поручено начать необходимые опытно-конструкторские работы. Верховный главнокомандующий также одобрил перечень мероприятий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп в очередной раз бездоказательно обвинил Россию в нарушении ДРСМД и официально объявил о выходе своей страны из соглашения, а на следующий день российский глава Владимир Путин принял зеркальные меры и также приостановил исполнение обязательств по документу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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