2019-02-06T17:24:17+03:00
Политика

Медведев: получить Нобелевскую премию не сложнее, чем выиграть ЧМ по футболу

Премьер-министр РФ призвал российских ученых усерднее бороться за одну из самых престижных наград
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев поставил перед нашими учеными главную задачу на 2019 год - получение Нобелевской премии. Его позицию поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который заявил, что россиянам стоит усерднее бороться за столь престижную награду

"Наверное, получить ее (премию - прим. ред.) не более трудно, чем стать чемпионом мира по футболу", - сказал Медведев во время выступления на заседании оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов.

При этом он подчеркнул, что государство готово оказать ученым всю необходимую поддержку, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что единственным из ныне живущих в России лауреатов Нобелевской премии является 82-летний Жорес Алферов, который до сих пор ведет научную деятельность и отстаивает интересы отечественной науки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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