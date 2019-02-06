США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

СЕГОДНЯ 20:24 2019-02-06T20:25:27+03:00

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Военно-воздушные силы США провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Пуск был произведен с базы Ванденберг в штате Калифорния во вторник, 5 февраля, в 23:01 по времени Западного побережья США (10:01 мск среды). Ракета не включала в себя боезаряд и была учебной. Трансляция пуска велась на сайте Пентагона.

Военные США провели испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III.

В теории, пролетев 6,7 тыс. км, головная часть ракеты должна была поразить цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане. Однако, как именно прошли испытания пока неизвестно. Между тем, их целью была проверка эффективности и точности системы вооружений.

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года Соединенные штаты уже испытывали Minuteman III. Тогда пуск завершился неудачей. Во время полета ракеты над Тихим океаном были зафиксированы аномалии, а потому командование решило уничтожить снаряд.

ИСТОЧНИК KP.RU