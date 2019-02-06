Матч Барселона - Реал 6 февраля 2019: Лионель Месси не появится в стартовом составе каталонцев
Сегодня, 6 февраля, в Испании пройдет полуфинал Кубка Испании с невероятно громкой афишей. "Барселона" на своем поле примет мадридский "Реал". И за час до матча каталонцы огласили стартовый состав на этот поединок.
Главная новость - в основе не нашлось места Лионелю Месси. Капитан "Барсы" все-таки не до конца залечил травму и не чувствует в себе сил начать поединок в стартовом составе.
Стартовый состав "Барселоны" на игру таков: Тер Штеген, Н.Семедо, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарез, Мальком, Ленгле, Хорди Альба
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU