Матч Барселона - Реал 6 февраля 2019: Лионель Месси не появится в стартовом составе каталонцев

СЕГОДНЯ 22:21 2019-02-06T22:21:46+03:00

Лионеля Месси не поставили в стартовый состав "Барселоны" на игру с "Реалом". Фото: REUTERS

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Сегодня, 6 февраля, в Испании пройдет полуфинал Кубка Испании с невероятно громкой афишей. "Барселона" на своем поле примет мадридский "Реал". И за час до матча каталонцы огласили стартовый состав на этот поединок.

Главная новость - в основе не нашлось места Лионелю Месси. Капитан "Барсы" все-таки не до конца залечил травму и не чувствует в себе сил начать поединок в стартовом составе.

Стартовый состав "Барселоны" на игру таков: Тер Штеген, Н.Семедо, Пике, Ракитич, Серхио, Коутиньо, Артур, Суарез, Мальком, Ленгле, Хорди Альба

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Барселона - Реал. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU