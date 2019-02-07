Пожар уничтожил бытовку в Москве, пострадали двое маленьких детей

СЕГОДНЯ 01:55 2019-02-07T02:05:18+03:00

Малышей, одному из которых всего два месяца, а второму – два года, доставили в реанимацию [видео]

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В результате пожара, вспыхнувшего вечером в среду, 6 февраля, на улице Родниковой в Москве, пострадали двое маленьких детей. Одному из них всего два месяца, второму – два годика. Обоих доставили в больницу, малыши сейчас находятся в реанимации.

Об этом «Комсомольской правде» рассказали очевидцы произошедшего, они же предоставили видео с места трагедии. Уточняется, что пожар произошел по адресу: улица Родниковая, дом 14. Там загорелась строительная бытовка.

В Москве на улице Рудниковой сгорела бытовка.Пострадали 2 маленьких ребенка возрастом 2 месяца и 2 года - они в реанимации

На кадрах, присланных «Комсомолке» очевидцами, видно, что бытовка полностью уничтожена огнем.

Ранее сайт kp.ru писал, что в столичном главке МЧС опровергли слухи о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. В среду москвичи стали выкладывать в социальные сети видеоролики с огромным столбом огня, вырывающимся из производственной трубы. Люди решили, что НПЗ горит. Однако, как пояснили спасатели, это не пожар, а «технологический процесс».

ИСТОЧНИК KP.RU