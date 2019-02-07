Минфин предложил отменить НДС на золото в слитках

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-07T10:48:29+03:00

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В Минфине рассматривают вариант с отменой НДС на золото в слитках. Это позволит драгоценному металлу конкурировать с валютой и станет перспективным способом накопления. Сейчас россияне предпочитают хранить свои сбережения в валюте, как как золото облагается налогом. Инвестор при покупке с 2019 года платит государству 20%, при продаже слитка деньги не возвращаются. Именно этим обусловлено то, что спрос на золото в России не доходит до 3 тонн в год.

В случае, если идею поддержат в ЦБ, то оборот драгметалла может составить от 50 до 100 тонн.

Эксперты отмечают, что данная инициатива вписывается в общую концепцию дедолларизации экономики, но доходность от такого инструмента не очень велика. Золото – это тихая гавань во время бурь. Отмена НДС может коснуться только золота в слитках, для ювелиров послабления не предусмотрены.

По данным World Gold Council, спрос на драгметалл в России в 2018 году составлял 2,8 т в год, тогда как в Китае он достиг 304,2 т, в Индии — 162 т, а в Германии — 96 т. В России ежегодно отмечают снижение интереса к данному продукту, с 2014 года показатель оборота упал в три раза. При этом Россия занимает второе место в мире по золотодобыче, пишет газета «Известия».

Доверять золоту больше, чем резаной бумаге, пусть даже с портретами американских президентов свойственно даже госбанкам – при любом финансовом кризисе начинают забивать хранилище слитками. Кстати, наш ЦБ сейчас именно так и поступает.

ИСТОЧНИК KP.RU