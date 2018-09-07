2018-09-07T21:01:16+03:00
Экономика

Золото народу продадут без налогов

Минфин предлагает отменить НДС при покупке слитков в банках
Роман СУАРДО
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Доверять золоту больше, чем резаной бумаге, пусть даже с портретами американских президентов свойственно даже госбанкам – при любом финансовом кризисе начинают забивать хранилище слиткамиДоверять золоту больше, чем резаной бумаге, пусть даже с портретами американских президентов свойственно даже госбанкам – при любом финансовом кризисе начинают забивать хранилище слиткамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Почему мы, цыгане любим золотые украшения, много носим на себе? – рассказывал мне цыганский барон. - Традиция, переданная от родителей. Они на свободные деньги всегда покупали золото – единственный способ сбережений во все времена». Доверять золоту больше, чем резаной бумаге, пусть даже с портретами американских президентов свойственно даже госбанкам – при любом финансовом кризисе начинают забивать хранилище слитками. Кстати, наш ЦБ сейчас именно так и поступает.

В России обычный человек может купить «бумажное» золото - открыть «металлический» счет в банке. Вклад будет номинирован не в рублях или долларах, а в граммах золота. Подорожал презренный металл – закроешь счет с прибылью, подешевел – с убытком. А вот если банк лопнет, то не получишь ничего.

Иное дело физический слиток дома под паркетом. Его тоже можно приобрести в том же банке. Но при покупке переплатить дополнительно НДС, который сегодня 18%, а с нового года - 20%. Зато, если потом продать назад в банк, там посчитают новую цену исходя из биржевой котировки золота, но НДС не вернут. Получается, невыгодно.

Теперь в Минфине задумались об отмене НДС.

- Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас является НДС, - заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью «РИА Новости» на Московском финансовом форуме.

Моисеев отметил, что в Казахстане после отмены НДС спрос на золото у населения сильно вырос.

Пока же граждане приобретают «инвестиционное» золото в ломбардах. Мы позвонили в один из московских ломбардов. По словам его хозяина, оборот золота идет постоянно:

В кризис сдают очень много: от простых серёжек до дорогих часов. Но много и скупающих. Если Вы помните блокаду, то там шедевры скупали за кусок хлеба. Времена сейчас, слава Б-гу другие, но смысл от этого не меняется, - пояснил собеседник «КП».

Есть версия, что наши Минфин и ЦБ просто решили таким образом избавиться от лишних запасов.

- Они сильно вкладывают в золото, рассчитывая, что этот распухший золотой запас спасет нас от разных финансовых катаклизмов типа санкций и т.д. У ЦБ скопилось столько золота, что он уже готов поделиться им с гражданами, с физическими инвесторами. Большой вопрос: станут ли делить инвесторы все риски вместе с ЦБ? Лично я не уверен, - рассказал «КП» управляющий партнёр консалтинговой компании «Неокон» Денис Ракша.

Директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, в интервью корреспонденту «КП» тоже выразил сомнения, что отменой НДС воспользуются простые граждане:

- Сейчас больше половины страны находится за пределами бедности. О каком золоте идёт речь вообще? Разве что в скупках, и то далеко не факт, - пояснил эксперт.

Зато завкафедрой финансов и банковского дела РАНХиГС, первый вице-президент Ассоциация региональных банков России, Александр Хандруев считает инициативу Минфина весьма удачной.

- Это очень хорошее решение , которое решит выбор вложения от валютного в золотое. Единственный минус: золото не приносит процентов , а его цена изменяется не слишком сильно. Государству выгодно, чтобы у народа были дополнительные сбережения. Важно помнить, что это будет применимо лишь к той части населения, у кого доходы выше среднего. И не думаю, что это вызовет ломбардный бум. Это просто ещё один эффективный инструмент для сбережения, - резюмировал Хандруев.

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