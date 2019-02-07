Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском
В четверг Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который наделяет российских судебных приставов правом заниматься межгосударственным розыском. Речь идет о сотрудничестве России со странами СНГ.
С сегодняшнего дня судебный пристав РФ наделяется полномочиями "по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц".
Также к полномочиям судебного пристава-исполнителя предлагается отнести "осуществление межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами", сообщает "ТАСС".
Договор стран СНГ о межгосударственном розыске лиц предусматривает в том числе розыск лиц, уклоняющихся от исполнения решений судов по искам.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума будет наказывать депутатов за непредотвращение конфликта интересов. Основные поправки будут внесены в закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU