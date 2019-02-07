Госдума приняла законопроект о праве судебных приставов заниматься межгосударственным розыском

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-07T11:52:16+03:00

Речь идет о сотрудничестве России со странами СНГ

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В четверг Госдума на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который наделяет российских судебных приставов правом заниматься межгосударственным розыском. Речь идет о сотрудничестве России со странами СНГ.

С сегодняшнего дня судебный пристав РФ наделяется полномочиями "по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц".

Также к полномочиям судебного пристава-исполнителя предлагается отнести "осуществление межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами", сообщает "ТАСС".

Договор стран СНГ о межгосударственном розыске лиц предусматривает в том числе розыск лиц, уклоняющихся от исполнения решений судов по искам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Госдума будет наказывать депутатов за непредотвращение конфликта интересов. Основные поправки будут внесены в закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU