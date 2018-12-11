Госдума будет наказывать депутатов за непредотвращение конфликта интересов

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-11T13:16:54+03:00

Основные поправки будут внесены в закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации

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Госдума приняла на заседании в первом чтении законопроект о введении ответственности депутатов и сенаторов за непредотвращение и неуведомление о возникновении конфликта интересов. Парламентариям может грозить даже отстранение от должности в Госдуме или Совете Федерации.

Инициативу предложили членами обеих палат Федерального собрания. Законопроект разработали в соответствии с планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным президентом РФ Владимиром Путиным.

Предполагается, что основные поправки будут внесены в закон о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации.

В настоящее время депутаты не подвергаются никакому наказанию за неуведомление о возможном конфликте интересов. Однако, госслужащие (в том числе работающие в органах исполнительной власти) за подобные действия по закону могут получить выговор или вообще потерять свою должность.

Глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что "подходы и стандарты (все, что касается антикоррупционного поведения, антикоррупционного законодательства) должны быть едины".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает ответственность парламентариев за непредотвращение конфликта интересов.