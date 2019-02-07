Захарова отреагировала на сообщения о третьем фигуранте "дела Скрипалей"

СЕГОДНЯ 19:50 2019-02-07T19:50:52+03:00

Представитель МИД указала на то, что речь в очередной раз идет о неподкрепленных доказательствами вбросах

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В министерстве иностранных дел России расценили появившиеся в британских СМИ сообщения о том, что один из подозреваемых по делу Сергея Скрипаля все еще находится на территории королевства, как очередной информационный вброс. Такую позицию озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В очередной раз мы сталкиваемся с неподкреплёнными никакими доказательствами информационными вбросами. Опять мы видим инспирирование различных антироссийских домыслов в британских СМИ", — сказала она в ходе брифинга, который транслировался на странице МИД в Facebook.

При этом дипломат подчеркнула, что какой-либо новой официальной информации по расследованию данного преступления не поступало.

Сайт kp.ru писал о том, что о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля (некоем Сергее Федотове) стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда британские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили, что мужчина якобы приехал в страну вместе с другими фигурантами дела Русланом Бошировым и Александром Петровым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682652" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров о деле Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU