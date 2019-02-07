2019-02-07T16:37:59+03:00
Политика

Посольство РФ назвало вбросом сообщения о новом фигуранте "дела Скрипалей"

Дипломаты считают, что британские спецслужбы организуют такие "утечки" в рамках поддержания истории с отравлением в Солсбери
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияВ Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь ЮлияФото: REUTERS
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Посольство России в Великобритании считает вбросом появившуюся ранее в СМИ информацию о новом подозреваемом по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Соответствующую позицию озвучил представитель дипмиссии.

Напомним, ранее британские СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили о том, что на территории королевства якобы скрывается еще один фигурант громкого дела - некий Сергей Федотов.

В посольстве же напомнили, что первые упоминания об этом человеке появились еще в начале октября прошлого года. Тогда журналисты писали о том, что мужчина прибыл в Лондон вместе с двумя другими подозреваемыми Русланом Бошировым и Александром Петровым, однако лишь сейчас выяснилось - он так и не покинул страну.

"Если для выяснения такой детали британскому следствию потребовалось четыре месяца, не приходится удивляться, почему в целом расследование инцидента в Солсбери продвигается столь медленно и нетранспарентно", - сказал представитель посольства.

При этом дипломат подчеркнул, что в данном случае речь, скорее всего, идет об очередном вбросе королевских спецслужб, которые хотят держать историю с отравлением Скрипалей "на плаву" с помощью "дозированных утечек".

"Это позволяет регулярно напоминать публике о "применении Россией химического оружия" без необходимости предъявления каких-либо доказательств и отвлекать от проблем c Brexit", - цитирует РИА Новости представителя.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее ситуацию прокомментировал также политолог Игорь Шатров. Эксперт, как и сотрудник посольства, считает, что власти Британии пытаются сохранить интерес к теме и параллельно создать в обществе тревожную атмосферу.

Скотланд-Ярд опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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