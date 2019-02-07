Эрдоган заявил, что Турция и США вместе преодолели все трудности
Турция и Соединенные Штаты успешно преодолели все трудности и испытания на пути сохранения и поддержания двусторонних отношений. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы успешно преодолели все трудности и испытания в турецко-американских отношениях. Последняя инициатива [американского лидера Дональда] Трампа по Сирии сорвала планы тех, кто пытается нанести ущерб нашим отношениям", - сказал политик во время выступления на американо-турецком совете, трансляцию которого вел телеканал N-TV.
При этом он подчеркнул, что Анкара до сих пор рассчитывает на снижение пошлин, введенных Вашингтоном на импорт алюминия и стали.
Также стороны до сих пор не могут сойтись в вопросе закупки вооружений. Так, США выступают категорически против планов Турции по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Сайт kp.ru писал о том, что накануне Вашингтон даже пригрозил Анкаре отозвать свое предложение на покупку ЗРК Patriot в случае, если сделка с нашей страной все же будет выполнена.
ИСТОЧНИК KP.RU