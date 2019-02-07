2019-02-07T21:27:32+03:00
Политика

Эрдоган заявил, что Турция и США вместе преодолели все трудности

По мнению президента республики, отношения между Анкарой и Вашингтоном наконец нормализовались
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Турецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганТурецкий лидер Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Турция и Соединенные Штаты успешно преодолели все трудности и испытания на пути сохранения и поддержания двусторонних отношений. Такое заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы успешно преодолели все трудности и испытания в турецко-американских отношениях. Последняя инициатива [американского лидера Дональда] Трампа по Сирии сорвала планы тех, кто пытается нанести ущерб нашим отношениям", - сказал политик во время выступления на американо-турецком совете, трансляцию которого вел телеканал N-TV.

При этом он подчеркнул, что Анкара до сих пор рассчитывает на снижение пошлин, введенных Вашингтоном на импорт алюминия и стали.

Также стороны до сих пор не могут сойтись в вопросе закупки вооружений. Так, США выступают категорически против планов Турции по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Вашингтон даже пригрозил Анкаре отозвать свое предложение на покупку ЗРК Patriot в случае, если сделка с нашей страной все же будет выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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