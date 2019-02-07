США отзовут предложение по Patriot, если Турция купит системы С-400

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-07T17:40:05+03:00

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Соединенные Штаты пригрозили отозвать свое предложение по зенитным ракетным комплексам Patriot, если Турция купит у России системы С-400.

Таким образом американский источник прокомментировал состоявшиеся накануне в Вашингтоне переговоры между представителями министерства иностранных дел республики и Госдепартамента.

"Если Турция закупит С-400, то процесс по Patriot будет завершен", - цитирует его N-TV .

По словам собеседника телеканала, в ходе двусторонних переговоров было также подтверждено намерение США по выводу войск с территории Сирии и выполнению обязательств по реализации дорожной карты Манбиджа.

Напомним, что Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов ЗРС С-400 "Триумф" на общую сумму 2,5 млрд долларов еще в конце 2017 года. Американцам такая сделка не понравилась, и они стали настойчиво предлагать Анкаре свою комплексы, которые стоят в три раза дороже.

Сайт kp.ru писал о том, что турецкие власти уже неоднократно отказывали Соединенным Штатам, поскольку им невыгодно лишаться сделки с нашей страной.

Зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России.Легендарная программа Главтема сегодня снова будет в эфире Радио Комсомольская правда ! Михаил Леонтьев и Илья Савельев поговорят о том, зачем Анкара дразнит Вашингтон покупкой С-400 у России и как этот комплекс может использовать в боях в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU