Требования для поступающих в военные вузы ужесточатся

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-08T08:37:16+03:00

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Требования к школьникам, которые желают поступить в военные вузы, ужесточатся. В Минобороны уверены, что результаты ЕГЭ не показывают всей картины и поэтому планируют ввести специальные тесты профессионального отбора. Абитуриента, их завалившего, не примут в военный вуз, даже если у него высокие баллы по единому госэкзамену. Проверка выявит склонность к боевой службе или управленческой работе.

Новая система тестов начнет действовать уже в 2019 году. Тесты разработаны специалистами Военной академии Генштаба и утверждены, а проверять по ним планируется не только вчерашних школьников, но и тех, кто претендует на контрактную службу.

Результаты прохождения тестового экзамена будут оценивать по трем категориям: первые -. пригодны к службе в спецподразделениях, участвующих в боевых действиях. Вторые - команда управленцев, третьи – все остальные должности, которые не входят в список первых двух категорий.

Доступ к тестам есть только у офицеров Минобороны. В интернете их не найти, только во внутренней сети военного ведомства. При прохождении теста разработчики могут отследить абитуриента в режиме реального времени. Задание можно пройти в любой точке страны, где есть доступ к соответствующей программе.

В Минобороны объясняют, что тесты не для всех единые. Если по результатам ответов становится понятно, что у человека склонности к тому или иному виду деятельности, то вопросы будут подбираться исходя из этого показателя. А еще кандидатов перестали делить по гендерному признаку. Мужчины и женщины проходят одну проверку профессиональной и психологической пригодности к службе, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что еще летом 2018 года глава государства подписал закон о том, что на смену военным кафедрам в наших университетах и институтах придут Военные учебные центры. В 87 вузах страны такие кафедры или факультеты готовили офицеров и сержантов по десяткам военно-учетных специальностям. Теперь обозначено, где, когда и как произойдет трансформация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/505304" frameborder="0"></iframe> В Серпухове курсанты испытали новую боевую машину "Тайфун - М".Павел ЯКОВЛЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU