Авиарейсы из Москвы на Байконур с апреля готовы возобновить

СЕГОДНЯ 12:43 2019-02-08T12:43:52+03:00

Авиакомпания S7 заявила о готовности выполнять регулярные рейсы из Москвы на Байконур Фото: Андрей КОПАЛОВ

Ранее сообщалось о прекращении регулярных пассажирских авиарейсов из столицы в аэропорт Крайний, расположенный рядом с космодромом

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Авиакомпания S7 готова начать полеты в аэропорт Крайний, расположенный неподалеку от космодрома Байконур, в апреле 2019 года при условии получения всех необходимых разрешений. Об этом заявили представители перевозчика.

"S7 Airlines готова выполнять регулярные рейсы из Москвы в аэропорт Крайний с 1 апреля 2019 года в случае получения всех необходимых разрешений. Полеты будут выполняться из московского аэропорта Домодедово еженедельно на воздушных судах Embraer170", - говорится в сообщении авиакомпании.

По словам представителей S7, сроки начала продажи авиабилетов связаны также с получением согласований, связанных с особым статусом космодрома "Байконур".

Ранее сайт kp.ru сообщал о прекращении регулярного авиасообщения между Москвой и Байконуром. Ранее эти рейсы выполнялись авиакомпанией "Алроса" дважды в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU