2019-02-08T13:50:12+03:00
Экономика

Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов

Предполагается, что данная услуга будет доступна с весны этого года
Виктория АНТОШИНА
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Чтобы снять наличные в магазине в нем обязательно нужно что-то купить банковской картойЧтобы снять наличные в магазине в нем обязательно нужно что-то купить банковской картойФото: Евгения ГУСЕВА
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Платежная система Visa разослала российским банкам предписания с просьбой предоставить возможность снимать наличные в кассах магазинов. Участвовать в пилоте Visa собираются «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк. При этом сами магазины для оказания услуги должны получить статус банковского платежного агента. Тестировать сервис начнут уже в апреле 2019 года.

Чтобы снять наличные в магазине в нем обязательно нужно что-то купить банковской картой. Обналичивание будет возможно через POS-терминалы (принимает к оплате платежные карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства с бесконтактным сопряжением). За раз можно будет снять не более 100 долларов, пишет РБК со ссылкой на источники в частных и государственных банках. К примеру, клиент оплачивает товар стоимостью 1000 рублей и снимает 500 рублей. Банк одобряет покупку и выдачу наличных, таким образом с карты списывается 1500 рублей.

Ранее, в сентябре 2018 года, подобный сервис запустила платежная система Masterсard. Воспользоваться сервисом пока могут только владельцы карт банка «Русский стандарт» в магазине сети «Фасоль». Максимальная сумма снятия на данный момент — 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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