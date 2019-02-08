В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек

СЕГОДНЯ 14:00 2019-02-08T14:00:55+03:00

В момент возникновения очага возгорания в помещении спортивной базы находилась группа футболистов-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет Фото: REUTERS

В момент начала пожара в Рио-де-Жанейро в помещении находилась группа футболистов-юниоров, старшему из которых было 17 лет

Изменить размер текста: A A

В результате пожара на тренировочной базе футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 10 человек. Еще три человека получили ожоги, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Как сообщает телеканал Globo, в момент возникновения очага возгорания в помещении спортивной базы находилась группа футболистов-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет. В настоящий момент информации о том, есть ли среди них погибшие или пострадавшие, нет. Стоит отметить, что база основного состава "Фламенго" находится в другом месте.

Причины возгорания неизвестны. В настоящий момент ведется работа по их выяснению.

"Фламенго" - один из наиболее известных футбольных клубов Бразилии. Команда шесть раз становилась чемпионом Бразилии по футболу, трижды выигрывала кубок страны, а в 1981 году стала обладателем Кубка Либертадорес - победителем "южноамериканской Лиги чемпионов".

По итогам завершившегося в конце прошлого года сезона чемпионата Бразилии по футболу "Фламенго" занял вторую строчку в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU