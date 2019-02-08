В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
В результате пожара на тренировочной базе футбольного клуба "Фламенго" в Рио-де-Жанейро погибли по меньшей мере 10 человек. Еще три человека получили ожоги, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Как сообщает телеканал Globo, в момент возникновения очага возгорания в помещении спортивной базы находилась группа футболистов-юниоров в возрасте от 14 до 17 лет. В настоящий момент информации о том, есть ли среди них погибшие или пострадавшие, нет. Стоит отметить, что база основного состава "Фламенго" находится в другом месте.
Причины возгорания неизвестны. В настоящий момент ведется работа по их выяснению.
"Фламенго" - один из наиболее известных футбольных клубов Бразилии. Команда шесть раз становилась чемпионом Бразилии по футболу, трижды выигрывала кубок страны, а в 1981 году стала обладателем Кубка Либертадорес - победителем "южноамериканской Лиги чемпионов".
По итогам завершившегося в конце прошлого года сезона чемпионата Бразилии по футболу "Фламенго" занял вторую строчку в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU