Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-08T14:13:41+03:00

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НПО "Энергомаш" завершило сборку двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"). Об этом в своем Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 "Иртыш" собран на подмосковном "НПО Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире", - написал Рогозин.

Глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, в свою очередь, ранее сообщил ТАСС, что на модернизацию двигателя РД-171М до уровня РД-171МВ планируется выделить порядка 7 миллиардов рублей.

Разработкой ракеты "Союз-5" занимается Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Согласно проектным данным, "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого космического корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Предполагается, что новая ракета будет создана к 2021 году, ее летные испытания планируется провести в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU